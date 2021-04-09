Мы привыкли видеть героев диснеевских мультфильмов уже во взрослом возрасте. А художник Алекс Пик представил, какими забавными младенцами они могли бы быть и воплотил идею в своих рисунках, от которых улыбка сама появляется на лице.

Алекс Пик известен своими иллюстрациями, на которых он переосмысливает героев мультфильмов Disney: людей представляет персонажами полнометражных фильмов, животных наделяет человеческой внешностью. На этот раз принцессы, русалки и злодеи на его рисунках стали милыми младенцами.

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Художник вдохновился работами фотографа Карен Мари, которая специализируется на детских фотосессиях. Женщина раньше делала фото, на котором дети спали в образах принцесс. Алекс Пик был так поражен этой серией, что не смог пройти мимо и создал собственную интерпретацию. Угадаете, кто есть кто на этих рисунках?

Малыши в образах принцесс / Фото bellybeautifulportraits

8 известных диснеевских принцесс, которых вы точно узнаете / Картинки apicollodraws

Художник также вдохновился другим фото, немного переделал его и выпустил иллюстрацию в поддержку движения Black lives matter со словами: "Цвет не имеет значения! Важное жизни! Для меня, как для художника и человека, разнообразие – это основа всего!"

Малыши в образах принцесс / Фото bellybeautifulportraits

Иллюстрация в поддержку движения Black lives matter / Картинки apicollodraws

Затем настал черед и известных злодеев, которых Алекс Пик также представил как обычных младенцев. Он выложил эту иллюстрацию на свою страницу в инстаграме и подписал: "Надеюсь, вам нравятся эти маленькие монстры!". Совсем не верится, что эти сладкие малыши могут кого-то обидеть, не так ли?

"Злые" диснеевские герои в образах детей / Картинки apicollodraws

А как насчет Русалочки? Алекс Пик и здесь дал волю своей фантазии: он нарисовал не только главную героиню, но и ее семерых сестер, дочерей Тритона! Такими русалок еще никто не видел.

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Дочери Тритона / Картинки apicollodraws

В следующих рисунках девочки уже подросли и самостоятельно сидят. Идею для такого рисунка художник также подсмотрел у талантливого фотографа.

Принцессы немного подросли / Картинки apicollodraws

Каждую принцессу можно рассмотреть более подробно на отдельных иллюстрациях. Кажется, у всех них был особенный характер еще в детстве.

Принцессы немного подросли / Картинки apicollodraws