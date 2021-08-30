Діти опублікували відео, як їхня мама оцінює подарунок, у своєму тіктоці. Вони не образилися, адже розуміють, що смаки у всіх різні. Хоча не кожному сподобалася б така реакція.

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На початку відео можна побачити, що мама святкує свій 50-річний ювілей. Вона в дуже хорошому гуморі почала розпаковувати подарунок. Як тільки жінка побачила, що це взуття від дизайнера Крістіана Лубутена, то відчула справжню ейфорію. Все було добре, поки мама повністю не розкрила коробку.

Спершу мама дуже зраділа / Скриншот тікток cairoaibangbee

Дякую вам, я відчуваю себе такою особливою… О Боже, це ж "лубутени", – так відреагувала мама.

Та ця історія не завершилася щасливо. Як тільки жінка побачила чорні туфельки, то одразу почала повторювати: "Ні-ні-ні". Вона пояснила, що туфлі виглядають нормально, але вони зовсім не в її стилі. А згодом додала, що взуття жахливе.

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Реакцію мами можете побачити нижче у відео з 2 хвилини

Відео стало досить популярним у тіктоці. Всього за кілька днів його переглянули понад 6,5 мільйонів разів. Багато користувачів підтримали маму, адже це була щира реакція. До того ж, вона зможе повернути взуття в магазин і вибрати ті туфлі, які захоче.