Діти – справжня радість: кумедні фото, які це доводять
Діти часом бувають дуже непередбачуваними. І як же буває кумедно спостерігати за витівками малечі, коли та грається чи бешкетує.
Якщо сьогоднішній день не тішить веселими подіями чи гарним настроєм, спішимо це виправити. У матеріалі 24 каналу ділимось кумедною фотодобіркою з курйозними ситуаціями, у які потрапляли дітлахи.
Цікаво 11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото
10 кумедних ситуацій, у яких опинились діти
Перше знайомство з коровою пройшло вдало.
Знайомство з твариною / Фото Reddit
Випадковості не випадкові: малюк насмішив батьків своїм бажанням читати.
Малюк читав книгу / Фото Reddit
Головне – вміти зловити на камеру вдалий момент. Дівчина дуже впевнено годувала птахів.
Зловили кадр / Фото Reddit
Це один з небагатьох малюків, який не любить Санту.
Не любить Санту / Фото Reddit
Дуже схожі "члени сім'ї".
Які серйозні / Фото Reddit
Сон за розкладом: казкова героїня Попелюшка ані трохи не вразила дівчинку.
Попелюшка не здивувала / Фото Reddit
Шопінг з дітьми куди веселіший.
Кумедний шопінг / Фото Reddit
Малюк був чимось ну дуже здивований.
Здивуванню немає меж / Фото Reddit
Не надто задоволений іменинник: здається, хлопчику не дуже до вподоби такий формат святкування.
Не сподобалось святкування / Фото Reddit
Дівчинка вирішила допомогти скульптурі прочитати книгу.
Вчить скульптуру читати / Фото Reddit