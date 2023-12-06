Як змінилась дитина за 3 роки й чи зберегла вона своє похмуре обличчя, розповідаємо далі.

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Як змінилась дівчинка-мем

13 лютого 2020 року в Бразилії народилася маленька Ізабела Роша. Дівчинка не плакала у руках акушера і з'явилась на світ з дуже похмурим обличчям. Так вона стала вірусним мемом. Буквально мемом, що народився.

Через кілька хвилин після пологів Ізабела насупилася на лікаря. Холодно дивлячись на медичний персонал, вона заплакала після того, як їй перерізали пуповину.

Мама дівчинки Даяна Барбоза каже, що хоч і народила "розлючену дитину-мема", зараз її дочка "кмітлива, ласкава та розумна".

Жінка поділилася фотографіями трирічної Ізабели. Дівчинка, схоже, відмовилася від свого обуреного вигляду.

Як виглядає Ізабела зараз: дивіться фото

Мама Ізабели також зізналася, що родина ніколи не думала, що знімки з операційної принесуть її маленькій дитині всесвітню популярність.

Це, звичайно, ніколи не спало б нам на думку. Але це був момент, який стався природним чином. Ми думали, що це надзвичайно смішно, і тішились національному і міжнародному резонансу фотографії розгніваної Ізабели,

– каже Даяна Барбоза.

Нещодавно маленька дівчинка побачила вірусний мем і навіть запитала, чому вона тоді була такою насупленою. Однак це було лише у момент народження, оскільки незабаром дитину поклали до мами для перших обіймів.

Зараз в Ізабели є власний обліковий запис в інстаграм, за яким іноді доводиться стежити її мамі через негативні коментарі.

Виховувати дитину для світу дуже важко! Але я тільки прошу у Бога, щоб вона виросла і стала великою жінкою,

– каже мама дівчинки.

Фотограф, який у момент пологів встиг зняти маленьку Ізабелу, каже, що це змінило його життя.

Пологи – це унікальний момент. Я можу вважати себе благословенною людиною. Я почуваюся переможцем у лотерею,

– додає Родріго Кунстманн.

Його знімок був скрізь у соціальних мережах ще у 2020 році, й користувачі досі іноді використовують його як мем.