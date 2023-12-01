Це болюча та складна операція. Однак Кеті Джо перенесла її сміливо та щаслива мати лице своєї мрії. Як виглядає обличчя дівчини після операції та які наслідки втручання, розповідаємо далі.

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Як змінилась дівчина після реконструкції щелепи

Кеті Джо ділиться пам’ятними моментами свого життя у тікток, незалежно від того, хороші вони чи погані. Так, серед іншого вона розповіла про шлях, який пройшла, щоб виправити свій неправильний прикус.

Дівчина перенесла важку операцію з реконструкції щелепи. Відновлення та реабілітація після втручання також зайняли немало часу.

Відео про цей болючий досвід Кеті Джо почала з кількох зображень свого обличчя у профіль до того, як їй зробили косметичну процедуру. Потім вона показала свої зуби з брекетами, а наприкінці відео продемонструвала, як відновлювалась після операції в лікарні та вдома.

Як змінилась дівчина після операції: дивіться відео

У коментарях дівчина пояснила, що втратила чутливість нижньої губи, підборіддя та ясен.

Я звикла до цього, тому мене це не дуже хвилює,

– написала вона.

Водночас підписники Кеті підтримали її у коментарях. Зрештою дівчина визнала, що біль був того вартий, адже вона змогла позбавитися від свого найбільшого комплексу.