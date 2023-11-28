Яку операцію хотіла зробити жінка насправді, який вигляд вона має після небажаного перевтілення та скільки коштує така лікарська помилка, розповідаємо далі.

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Як виглядає жінка після неочікуваних змін

Кімберлі МакКормік прилетіла до Мексики, щоб підтягнути груди та видалити зайву шкіру після успішної операції зі схуднення. Однак замість цього 65-річна жінка отримала величезний рахунок за лікування у розмірі 75 тисяч доларів, збільшення грудей і бразильську підтяжку сідниць.

Результат значно відрізнявся від того, на який погоджувалась жінка. Їй мали лише підняти обвислі тканини. Однак у результаті Кімберлі поставили імплантати. Їй сказали, що вона сама попросила поставити їй імплантати третього розміру. Втім, вона стверджує, що "ніколи б не сказала такого".

Коли я прокинулася, мої груди дуже боліли, і я просто почала кричати,

– розповіла Кімберлі.

Виправлення результатів операцій обійдеться жінці ще в десятки тисяч доларів / Фото Fox 13 Seattle

Вона додає, що сподівалась, що хірург видалить зайву шкіру під руками та на ногах, але натомість їй зробили ще й бразильську підтяжку сідниць. Йдеться про процедуру, коли жир з інших частин тіла використовують, щоб збільшити певну ділянку тіла.

Підтяжка ніг, підтяжка рук, підтяжка грудей і підтяжка живота – усе було розмічено та готове до операції. Мене почали оперувати о четвертій годині дня і втручання не закінчувалося до 1:30 ночі,

– ділиться Кімберлі.

Вона також каже, що одна з її легень постраждала під час операції, і що кімната, в якій вона перебувала, була брудною.

Донька жінки, Місті Енн, стверджує, що охоронці відштовхнули її, коли вона запитала, що сталося з мамою.

Вона додає, що виправлення результатів цих операцій обійдеться сім'ї ще в понад 60 тисяч фунтів стерлінгів (понад 72 тисячі доларів).

Зараз Кімберлі розглядає інші операцію, оскільки імплантати, які їй встановили є завеликими. Вона застерігає триматися якомога далі від хірургічних операцій за зниженими цінами, адже "неважливо, наскільки привабливою роблять пропозицію, кінцевий результат не буде задовільним".