Героїні нашої добірки наважилися на кардинальні експерименти з волоссям і взагалі не пошкодували. Хоч і довго переживали, чи варто це робити. Вони поділилися своїми результатами з користувачами розважального ресурсу Reddit – усі були в захваті!
Цікаво Зовсім не старіє: як бабусі вдається виглядати на 20
"В мене легкий шок, але я задоволена"
Фото reddit GigiMP
"Ніколи ще не мала коротку стрижку"
Фото reddit AnmlBri
Ого!
Фото reddit lhuthien
Кольорова красуня
Фото reddit simtendoo
Круто!
Фото imgur
Спробувала – і дуже задоволена!
Фото reddit oddgoblins
Вау!
Фото reddit whoamItoyouandme
Прекрасний експеримент
Фото reddit aloebeans
Ефектно!
Фото reddit mermaidlife7
Віддалена робота – час експериментів!
Фото imgur