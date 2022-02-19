Героїні нашої добірки наважилися на кардинальні експерименти з волоссям і взагалі не пошкодували. Хоч і довго переживали, чи варто це робити. Вони поділилися своїми результатами з користувачами розважального ресурсу Reddit – усі були в захваті!

Цікаво Зовсім не старіє: як бабусі вдається виглядати на 20

"В мене легкий шок, але я задоволена"

Фото reddit GigiMP

"Ніколи ще не мала коротку стрижку"

Фото reddit AnmlBri

Ого!

Фото reddit lhuthien

Кольорова красуня

Фото reddit simtendoo

Круто!

Фото imgur

Спробувала – і дуже задоволена!

Фото reddit oddgoblins

Вау!

Фото reddit whoamItoyouandme

Прекрасний експеримент

Фото reddit aloebeans

Ефектно!

Фото reddit mermaidlife7

Віддалена робота – час експериментів!

Фото imgur