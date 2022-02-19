Дівчата ризикнули кардинально змінити зачіску: результат здивував усіх

19 лютого 2022 , 11:09
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Джерело:

Reddit

Не варто боятися експериментувати з власною зачіскою, кольором волосся тощо. Хочете чогось нового? Обов’язково пробуйте й не слухайте, що про це думають інші люди!

Героїні нашої добірки наважилися на кардинальні експерименти з волоссям і взагалі не пошкодували. Хоч і довго переживали, чи варто це робити. Вони поділилися своїми результатами з користувачами розважального ресурсу Reddit – усі були в захваті!

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"В мене легкий шок, але я задоволена"

Фото reddit GigiMP

"Ніколи ще не мала коротку стрижку"

Фото reddit AnmlBri

Ого!

Фото reddit lhuthien

Кольорова красуня

Фото reddit simtendoo

Круто!

Фото imgur

Спробувала – і дуже задоволена!

Фото reddit oddgoblins

Вау!

Фото reddit whoamItoyouandme

Прекрасний експеримент

Фото reddit aloebeans

Ефектно!

Фото reddit mermaidlife7

Віддалена робота – час експериментів!

Фото imgur

 

Автор: Петро Синєокий