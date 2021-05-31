Дівчина 5 років непомітно мстить колишньому: їй знадобився лише його e-mail

Розставання закоханих не завжди проходить гладко, і колишні ще довгий час нагадують одне одному про себе своїми витівками. Ось і блогерка показала власний варіант помсти колишньому хлопцю, яка триває аж з 2016 року!

Користувачка TikTok під ніком kristinamakescontent довела своїм підписникам, що помста може бути витонченою. Її колишній хлопець вже цілих 5 років ніяк не може зрозуміти, чому на його пошту регулярно приходять підозрілі листи. Дівчина ж лише з посмішкою спостерігає за цим.

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Незадовго до їх розставання у 2016 році, хлопець поділився зі своєю коханою адресою свого поштового ящика. Це було фатальним рішенням: зараз він постійно потерпає від нескінченних рекламних розсилок, спаму та підписок на різноманітні події та компанії.

Дівчина придумала план помсти ще 5 років тому / Фото TikTok kristinamakescontent

Блогерка розповіла детальніше, яка ідея прийшла їй у голову 5 років тому: вона вводить пошту свого колишнього кожного разу, коли їй потрібно скористатись вай-фаєм в аеропорту. Проте це далеко не весь список:

Якщо я хочу прочитати статтю на сайті, і їм потрібна пошта – я даю його електронну адресу. Чи хочу я знати про всі події та акції компанії? Так, звісно! Чи цікаві мені якісь актуальні теми? Усі!

– розповідає дівчина

Поштовий ящик хлопця просто переповнений розсилками від сайтів, на які він ніколи не заходив. При цьому він не має жодних здогадок, звідки уся ця купа підозрілих листів і як так виходить, що він постійно підписується на розсилки. Дівчина також зізналась, що ніколи не збирається припиняти цю розвагу.