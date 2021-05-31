Пользовательница TikTok под ником kristinamakescontent доказала своим подписчикам, что месть может быть изящной. Ее бывший парень уже целых 5 лет никак не может понять, почему на его почту регулярно приходят подозрительные письма. Девушка же только с улыбкой наблюдает за этим.

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Незадолго до их расставания в 2016 году, парень поделился со своей любимой адресом своего почтового ящика. Это было роковым решением: сейчас он постоянно страдает от бесконечных рекламных рассылок, спама и подписок на различные события и компании.

Девушка придумала план мести еще 5 лет назад / Фото TikTok kristinamakescontent

Блогерша рассказала подробнее, какая идея пришла ей в голову 5 лет назад: она вводит почту своего бывшего каждый раз, когда ей нужно воспользоваться вай-фаем в аэропорту. Однако это далеко не весь список:

Если я хочу прочитать статью на сайте, и им нужна почта – я даю его электронный адрес. Хочу ли я знать обо всех событиях и акциях компании? Да, конечно! Интересны ли мне какие-то актуальные темы? Все!

– рассказывает девушка