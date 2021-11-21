Американка на ім’я Гламма поділилася своїм досвідом у тіктоці glammahx. Відео дуже швидко завірусилося у соцмережі: всього за кілька днів його переглянули понад 8 мільйонів разів. Дівчина показала, як змінилася її зовнішність після п’яти процедур.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

Чому Гламма вирішила збільшити свої губи

Як не дивно, все через негативний вплив соцмереж. Дівчина натрапляла на багато фотографій різних жінок, у яких були збільшені губи. Це "породило" в її голові неприємний комплекс: вона почала переживати, що в неї занадто маленькі губи.

З часом Гламма наважилася на ін’єкції філерів, за допомогою якої збільшують губи. За два роки дівчина сходила на п’ять таких процедур. Кожного разу їй кололи по одному міліметру спеціального гелю.

Гламма до ін’єкцій / Скриншот тікток glammahx

Дівчина зізналася, що в неї, скоріш за все, почалася залежність від філерів. Однак вона вважає, що все ж таки збільшені губи допомогли їй побороти комплекси.

Якби я цього не зробили, то досі почувала б себе невпевнено… Я б порівнювала себе з іншими дівчатами і думала б, що я маю виглядати значно красивіше, – написала Гламма.

Як змінилася дівчина – дивіться у відео

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO.

Користувачі тіктоку підтримали дівчину. Зокрема, люди закликали блогерку припинити порівнювати себе з іншими людьми: