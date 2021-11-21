Американка по имени Гламма поделилась своим опытом в тиктоке glammahx. Видео очень быстро завирусилось в соцсети: всего за несколько дней его просмотрели более 8 миллионов раз. Девушка показала, как изменилась ее внешность после пяти процедур.
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Почему Гламма решила увеличить свои губы
Как ни странно, все из-за негативного влияния соцсетей. Девушка натыкалась на многие фотографии разных женщин, у которых были увеличены губы. Это "родило" в ее голове неприятный комплекс: она начала переживать, что у нее слишком маленькие губы.
Со временем Гламма отважилась на инъекции гиалуроновой кислоты, с помощью которой увеличивают губы. Через два года девушка сходила на пять таких процедур. Каждый раз ей кололи по одному миллиметру специального геля.
Здесь у Гламмы натуральные губы / Скриншот тикток glammahx
Девушка призналась, что у нее, скорее всего, началась зависимость от филлеров. Однако она считает, что все-таки увеличенные губы помогли ей побороть комплексы.
Если бы я этого не сделала, то до сих пор чувствовала бы себя неуверенно… Я бы сравнивала себя с другими девушками и думала, что я должна выглядеть гораздо красивее, – написала Гламма.
Як изменилась девушка – смотрите ниже
Пользователи тиктока поддержали девушку. В частности, люди призвали блогершу прекратить сравнивать себя с другими людьми:
- Молодчинка, что ты рассказала эту историю. Я тоже чувствую, что от филеров появляется зависимость.
- Думаю, что эти губы вам подходят. Не стоит увеличивать их больше, но все зависит полностью от вас! В любом случае все неотразимо.
- Ты невероятно красивая девушка. Не сравнивай себя с другими!