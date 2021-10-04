Блогерка на ім’я Брук оприлюднила список із 11 правил у своєму тіктоці brookemiccio. Так виглядає, що дівчина цінує свій час, тому прискіпливо ставиться до кожного побачення. Щоправда, деякі з цих правил здивували підписників у тіктоці.

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Правила від блогерки

1. Зріст хлопця – це дуже важливо

Дівчина обов’язково перевірить, чи хлопець не збрехав щодо свого зросту. На кожне побачення вона приходить у 5-сантиметрових каблуках. Якщо хлопець буде нижчим, хоч говорив, що високий-високий, тоді все.

Буде досить незручно, якщо я прийду в 5-сантиметрових каблуках, а ми з тобою одного зросту, – розповіла вона.

2. Дівчина затримується, а не запізнюється

Брук попередила, що вона завжди приходить пізніше на побачення. Зазвичай – від 3 до 5 хвилин. Тому було б добре, якби хлопець вже чекав її за столиком у закладі чи в іншому місці, де вони домовилися зустрітися.

3. Жодної брехні про соцмережі

Брук попросила хлопців не брехати, що вони не передивлялися її соцмережі перед побаченням. Можливо, так дівчина натякнула потенційним партнерам, щоб вони обов’язково переглянули її сторінки.

4. Без їжі

Досить несподіваний пункт! Так дівчина намагається врятувати себе від невдалого побачення, щоб не чекати, коли вся трапеза закінчиться. Але партнер завжди може замовити напої.

Блогерка Брук / Скриншот тікток brookemiccio

5. Часу обмаль

На думку Брук, перше побачення має тривати не більше 2,5 годин. Більше часу – це погано, бо в неї не вистачить енергії.

6. Хто платить за кафе

Брук сама зробить замовлення на першому побаченні, але оплатити все має потенційний партнер. Така собі перевірка для хлопця.

7. Дата народження

Цікаво, але Брук вимагає, щоб хлопці на першому побаченні сказали свою дату народження, конкретний час та місце. В чому суть? На основі цього дівчина робить персональний гороскоп, щоб дізнатися, чи вдасться їм бути разом.

8. Що з поцілунками?

Дівчина не любить цілуватися на першому побаченні. Якщо це таки станеться, тоді вони мають сидіти. Бо їй не подобається робити це стоячи.

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9. В жодному разі не тримати її за руку

Я понад усе ненавиджу, коли мене тримають за руку. Не намайтеся цього зробити… Не люблю зайвих доторків, – розповіла блогерка.

10. Хлопець має бути галантним

Після побачення потенційний партнер має подзвонити їй та спитатися, чи безпечно вона добралася додому. Якщо цього не буде, то дівчині здаватиметься, що хлопцю не сподобалося побачення.

11. Має бути весело!

Дівчина не проти класно провести час! Однак у людей, які переглянули відео, були питання щодо того, як це можливо зробити… Адже хлопець має весь час пам’ятати про всі 11 правил. Хоч були й люди, які цілком нормально сприйняли такий список від Брук: