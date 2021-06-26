Користувачка під ніком @anabanana5820 розповіла історію викриття зради у 21 столітті на власній сторінці у TikTok. Вона пояснила, що одного дня їй довелось поїхати з дому по справах. У вільний час дівчина вирішила погортати TikTok – сюрприз чекав на неї у першому відео.

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За неймовірним збігом обставин, на цьому першому відео вона побачила машину, яка стояла біля на диво знайомого будинку:

Це було навіть смішно, адже я ні на кого не підписана, і тут мені відразу трапляється її відео. Я продивилась її TikTok і зрозуміла, що вони разом провели всі різдвяні вихідні,

– розповідає дівчина

Вона зізнається, що вже довго підозрювала чоловіка у зраді, адже час від часу помічала дивні "дзвіночки". Він же все заперечував: "Ми сварились вже не перший місяць, а він просто кожного разу казав, що я божевільна", – обурюється користувачка.

Проте інтуїція жінку не підвела. Машина під її будинком, яку вона зовсім випадково побачила на відео, справді виявилась машиною коханки її чоловіка.

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Відео переглянули понад 2 мільйони разів, і користувачі були справді шоковані цією історією. Дівчина й сама не вірила у те, що можна отак, просто відкривши додаток на телефоні, дізнатись про зраду свого чоловіка. При чому доказі невірності його коханка власноруч виклала на своїй сторінці.