23-річна Ханна Вайолет розповіла про несподівану вагітність на своїй сторінці у тіктоці h.anviolet. Сталося це досить давно: тоді дівчині було всього 19. На щастя, дитина народилася цілком здоровою.

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Ханна нічого не підозрювала

Дівчина була переконана, що ніяк не може завагітніти: вона не мала жодних виразних симптомів, а ще й регулярно приймала протизаплідні таблетки. Утім, все сталося зовсім по-іншому.

Одного дня британка прокинулася від сильного болю у животі та спині. Батьки дівчини одразу відвезли її до лікарні: вони підозрювали, що в Ханни сталося запалення апендиксу.

Блогерка Ханна Вайолет з дочкою / Скриншот тікток h.anviolet

Ми прийшли до лікарні, і вони хотіли взяти кров для аналізу. Але в мене був настільки сильний біль, що я не могла стояти спокійно, щоб вони ввели голку. А через дві секунди у мене відійшли води. Лікарі сказали, що починаються роди, – розповідає Ханна.

Дівчина не розповіла, як відреагували на це батьки. Але, судячи з усього, цілком спокійно. Лікарі акуратно попередили про їх про це – і почалася підготовка до родів. Вже через 50 хвилин британка стала мамою – у неї народилася дівчинка.

Ханна не розповідає, хто є біологічним батьком дитини. Про це знають лише найближчі друзі. Вона самостійно виховує її.

Підписники дівчини були шоковані від цієї історії. Багато хто не розумів, як можна не зауважити вагітність. Але таке дійсно буває:

Як ти могла не знати, що вагітна?

Але як?

Чесно, мені страшно.

Заздрю тим, у кого безсимптомна вагітність. Мені було важко у кожну хвилину під час вагітності.

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Безсимптомна вагітність – це реально?

Так, це реально. Під час цього феномену жінку можуть практично не мати ніяких симптомів вагітності. У Великій Британії, за даними професорки акушерства в Університеті Стерлінга Гелен Чейне, які вона надала BBC, фіксують 300 таких пологів щороку. Цей стан досі вивчають, але однією з можливих причин безсимптомної вагітності може бути стрес.