Дівчина дізналася про вагітність під час родів: як так сталося

3 грудня 2021 , 17:09
Читать новость на русском

Джерело:

Yahoo Lifestyle

Британка потрапила в лікарню з підозрою на апендицит, а повернулася додому вже з дитиною. Дівчина шокована, адже симптомів майже не було.

23-річна Ханна Вайолет розповіла про несподівану вагітність на своїй сторінці у тіктоці h.anviolet. Сталося це досить давно: тоді дівчині було всього 19. На щастя, дитина народилася цілком здоровою.

Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле

Ханна нічого не підозрювала

Дівчина була переконана, що ніяк не може завагітніти: вона не мала жодних виразних симптомів, а ще й регулярно приймала протизаплідні таблетки. Утім, все сталося зовсім по-іншому.

Одного дня британка прокинулася від сильного болю у животі та спині. Батьки дівчини одразу відвезли її до лікарні: вони підозрювали, що в Ханни сталося запалення апендиксу.

Блогерка Ханна Вайолет з дочкою / Скриншот тікток h.anviolet

Ми прийшли до лікарні, і вони хотіли взяти кров для аналізу. Але в мене був настільки сильний біль, що я не могла стояти спокійно, щоб вони ввели голку. А через дві секунди у мене відійшли води. Лікарі сказали, що починаються роди, – розповідає Ханна.

Дівчина не розповіла, як відреагували на це батьки. Але, судячи з усього, цілком спокійно. Лікарі акуратно попередили про їх про це – і почалася підготовка до родів. Вже через 50 хвилин британка стала мамою – у неї народилася дівчинка.

Ханна не розповідає, хто є біологічним батьком дитини. Про це знають лише найближчі друзі. Вона самостійно виховує її.

@h.anviolet That’s one way to get yourself banned from microgynon #ididntknowiwaspregnant #crypticpregnancy #crypticpregnancyawareness #pillbaby ♬ DONT USE NOT TV - eversincecorneliastreet

Підписники дівчини були шоковані від цієї історії. Багато хто не розумів, як можна не зауважити вагітність. Але таке дійсно буває:

  • Як ти могла не знати, що вагітна?
  • Але як?
  • Чесно, мені страшно.
  • Заздрю тим, у кого безсимптомна вагітність. Мені було важко у кожну хвилину під час вагітності.
Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Безсимптомна вагітність – це реально?

Так, це реально. Під час цього феномену жінку можуть практично не мати ніяких симптомів вагітності. У Великій Британії, за даними професорки акушерства в Університеті Стерлінга Гелен Чейне, які вона надала BBC, фіксують 300 таких пологів щороку. Цей стан досі вивчають, але однією з можливих причин безсимптомної вагітності може бути стрес.

Автор: Петро Синєокий