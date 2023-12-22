Блогерка, Вікторія Мейбл, розповідає, що з роками "автоматично" випрацювала деякі звички. Зокрема, вона кладе волосся собі на коліна, коли сідає, передає 24 Канал.

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Дівчина навчилась жити з таким волоссям

Люди часто не помічають її довгих локонів і сідають на них або притискають своїми речами.

Для того, аби прибрати в будинку чи виконати якусь іншу побутову роботу, вона збирає його у вузлик або кладе до передніх кишень.



Дівчина навчилась жити з таким довгим волоссям / Фото instagram//victoria.andreassen

А коли дівчині доводиться щось підіймати з підлоги, то вона спершу перекладає волосся на один бік, потім нахиляється в інший і, зрештою, повільно встає.

Я не вигадувала спеціально цих звичок – вони просто виникли самі по собі, тому що я завжди мала довге волосся,

– поділилась Мейбл.

Однак, попри всі старання, дівчина зізналася, що іноді все ж наступає на свої пишні пасма.

Відео Вікторії Мейбл зібрало понад 2,1 мільйона переглядів, сотні тисяч вподобайок, коментарів і репостів.