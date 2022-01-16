Рубі зробили ін'єкцію у верхню губу, але замість того, щоб зменшитись, вона збільшилась. Розповідаємо про невдалий досвід далі.

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Дівчина захотіла зменшити губи, але щось пішло не так

Як вияснилось, причиною такої негативної реакції стала алергія на розчин, який ввели у губу. Зазвичай для розчинення гіалуронової кислоти використовують розчинний білковий фермент, який організм Рубі не сприймає. Про це вона дізналась, коли приїхала у лікарню з опухлим обличчям.

Дівчина вирішила поділитись історією невдалого походу у салон у тіктоці і прикріпила кілька фото після процедури. Все її обличчя опухло, а верхня губа почервоніла. Попри все Рубі залишається на позитиві та корчить смішні вирази на фото.



Дівчина невдало зменшила губи / Скришот з відео

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Користувачі висловили підтримку дівчині:

"У мене така ж сильна алергія. Мені сказали не зменшувати губи через це."

"Боже мій, я сподіваюся, що з тобою все гаразд. Ось чому я так боюся щось колоти у губи."

"Принаймні ти посміхаєшся вкінці... Рада, що ви поділилися цим, інші тепер будуть пильнішими".

Вже через кілька днів Рубі повернулась до своїх підписників з гарним обличчям без набряку. Вона подякувала всім за підтримку і наголосила на тому, як важливо тестувати препарат перед тим, як вводити його під шкіру.



Дівчина вже встигла відновитись після невдалої процедури / Скриншот з відео