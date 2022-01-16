Руби сделали инъекцию в верхнюю губу, но вместо того чтобы уменьшиться, она увеличилась. Рассказываем о неудачном опыте дальше.

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Девушка захотела уменьшить губы, но что-то пошло не так

Как выяснилось, причиной такой негативной реакции стала аллергия на раствор, введенный в губу. Обычно для растворения гиалуроновой кислоты используют растворимый белковый фермент, который организм Руби не воспринимает. Об этом она узнала, когда приехала в больницу с опухшим лицом.

Девушка решила поделиться историей неудачного похода в салон в тиктоке и прикрепила несколько фотографий после процедуры. Все ее лицо опухло, а верхняя губа покраснела. Несмотря на все, Руби остается на позитиве и корчит смешные выражения на фото.



Девушка неудачно уменьшила губы / Скришот с видео

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Пользователи выразили поддержку девушке:

"У меня такая же сильная аллергия. Мне сказали не уменьшать губы из-за этого."

уменьшать "Боже мой, я надеюсь, что с тобой все хорошо. Вот почему я так боюсь что-то колоть в губы."

"По крайней мере, ты улыбаешься в конце... Рада, что вы поделились этим, другие теперь будут бдительнее".

Уже через несколько дней Руби вернулась к своим подписчикам с прекрасным лицом без отека. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, как важно тестировать препарат перед тем, как вводить его под кожу.