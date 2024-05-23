Чому дівчина стала залежною від сирою, скільки вона його споживала та який вплив її "сирна дієта" мала на організм, розповідаємо далі.

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Як дівчина стала залежною від сиру

Адела Кохаб каже, що її захоплення сиром почалася ще на першому курсі – навесні 2018 року, коли вона майже щодня з’їдала шматок білого чедеру чи пармезану.

Я заходила в магазин, купувала сир і з'їдала буквально цілий блок. Це єдине, що дозволяло мені відчувати себе хоч трохи цілісною,

– розповідає 27-річна Коджаб.

За словами американки, вона споживала приблизно 5,5 блоків сиру на тиждень, закушуючи пікантними чипсами з пармезаном. Така дієта швидко підірвала її здоров'я – студентка потрапила в групу ризику діабету 2 типу, упродовж 5 місяців не мала менструації, а також погладшала до 78 кілограмів.

Дівчина не уявляла життя без сиру / Фото Helayne Seidman

Доктор Ніл Барнард, автор книги "Сирна пастка" й професор у медичній школі Університету Джорджа Вашингтона, пояснив, що такі люди, як Коджаб, стають залежними від сиру через високу концентрацію жиру та солі в цьому продукті, а також білка, відомого як казеїн, що викликає звикання.

Сир містить опіатні хімічні речовини, які стимулюють ті ж самі рецептори в мозку, що й будь-який наркотик,

– додає він.

Після реабілітації одній з клінік США, Аделі вдалося відновити контроль над розладом харчової поведінки. Консультанти навчили її базових правил того, як замовляти й готувати здорову їжу, рахувати калорії та обирати здоровіші закуски, наприклад, чорницю або попкорн.

Утім, дівчина не відмовилася від сиру остаточно. У стресових ситуаціях вона може з'їсти шматок, але зараз це трапляється значно рідше.