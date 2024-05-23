Почему девушка стала зависимой от сырой, сколько она его потребляла и какое влияние ее "сырная диета" имела на организм, рассказываем дальше.

К теме Блогерша 40 дней пила только апельсиновый сок: как это изменило ее жизнь

Как девушка стала зависимой от сыра

Адела Кохаб говорит, что ее увлечение сыром началось еще на первом курсе – весной 2018 года, когда она почти ежедневно съедала кусок белого чедера или пармезана.

Я заходила в магазин, покупала сыр и съедала буквально целый блок. Это единственное, что позволяло мне чувствовать себя хоть немного целостной,

– рассказывает 27-летняя Коджаб.

По словам американки, она потребляла примерно 5,5 блоков сыра в неделю, закусывая пикантными чипсами с пармезаном. Такая диета быстро подорвала ее здоровье – студентка попала в группу риска диабета 2 типа, в течение 5 месяцев не имела менструации, а также поправилась до 78 килограммов.

Девушка не представляла жизни без сыра / Фото Helayne Seidman

Доктор Нил Барнард, автор книги "Сырная ловушка" и профессор в медицинской школе Университета Джорджа Вашингтона, объяснил, что такие люди, как Коджаб, становятся зависимыми от сыра из-за высокой концентрации жира и соли в этом продукте, а также белка, известного как казеин, что вызывает привыкание.

Сыр содержит опиатные химические вещества, которые стимулируют те же рецепторы в мозге, что и любой наркотик,

– добавляет он.

После реабилитации одной из клиник США, Адели удалось восстановить контроль над расстройством пищевого поведения. Консультанты научили ее базовым правилам того, как заказывать и готовить здоровую пищу, считать калории и выбирать здоровые закуски, например, чернику или попкорн.

Впрочем, девушка не отказалась от сыра окончательно. В стрессовых ситуациях она может съесть кусок, но сейчас это случается значительно реже.