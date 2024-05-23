Майже щодня з’їдала шматок: американська студентка розповіла про свою залежність від сиру

Студентка юридичної школи Нью-Йоркського університету Адела Кохаб із США настільки захопилася сиром, що їй довелося пройти спеціальний реабілітаційний курс, щоб вгамувати свій апетит.

Чому дівчина стала залежною від сирою, скільки вона його споживала та який вплив її "сирна дієта" мала на організм, розповідаємо далі.

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Як дівчина стала залежною від сиру

Адела Кохаб каже, що її захоплення сиром почалася ще на першому курсі – навесні 2018 року, коли вона майже щодня з’їдала шматок білого чедеру чи пармезану.

Я заходила в магазин, купувала сир і з'їдала буквально цілий блок. Це єдине, що дозволяло мені відчувати себе хоч трохи цілісною,

– розповідає 27-річна Коджаб.

За словами американки, вона споживала приблизно 5,5 блоків сиру на тиждень, закушуючи пікантними чипсами з пармезаном. Така дієта швидко підірвала її здоров'я – студентка потрапила в групу ризику діабету 2 типу, упродовж 5 місяців не мала менструації, а також погладшала до 78 кілограмів.

Дівчина не уявляла життя без сиру / Фото Helayne Seidman

Доктор Ніл Барнард, автор книги "Сирна пастка" й професор у медичній школі Університету Джорджа Вашингтона, пояснив, що такі люди, як Коджаб, стають залежними від сиру через високу концентрацію жиру та солі в цьому продукті, а також білка, відомого як казеїн, що викликає звикання.

Сир містить опіатні хімічні речовини, які стимулюють ті ж самі рецептори в мозку, що й будь-який наркотик,

– додає він.

Після реабілітації одній з клінік США, Аделі вдалося відновити контроль над розладом харчової поведінки. Консультанти навчили її базових правил того, як замовляти й готувати здорову їжу, рахувати калорії та обирати здоровіші закуски, наприклад, чорницю або попкорн.

Утім, дівчина не відмовилася від сиру остаточно. У стресових ситуаціях вона може з'їсти шматок, але зараз це трапляється значно рідше.