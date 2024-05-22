Як вона вирішила створювати такий незвичний контент та яким чином імітує травми, розповідаємо далі.

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Як дівчина заробляє, імітуючи переломи

36-річна Хлоя Велш із Британії імітує травми, зокрема перелом шиї та ніг, щоб задовольнити "дивні" запити глядачів сервісу OnlyFans.

Авторка контенту каже, що вона вирішила перетворити трагедію на тріумф у 2017 році після того, як зламала обидві ноги, коли випала з таксі. У той час вона мала почати нову роботу, але її контракт було розірвано через травму.

За три роки, під час локдауну у зв'язку з Covid, дівчина все ж наважилась спробувати себе в OnlyFans, де отримала незвичний запит на створення контенту в гіпсі на нозі.

Я подумала: ну я була в гіпсі раніше, то чому б і ні? Це дивно, але я думаю, що це все про фетиш дівчини в біді, тож ніщо мене не бентежить у цій галузі,

– ділиться Хлоя.

Дівчина з фейковим переломом / Фото SWNS

До того, як почала створювати контент для дорослих, дівчина працювала в модельній індустрії 13 років, але тепер її місячна зарплата перевершує те, що вона отримувала раніше.

Я отримую 5000 фунтів стерлінгів (понад 253 тисячі гривень) на місяць лише за те, що граю роль, бо це дуже нішевий образ,

– додає авторка контенту.

Серед прохань, які отримувала Хлоя за час своєї роботи в такому незвичному образі, була імітація перелому шиї та ніг. Її також просили носити повний гіпс, що, як вона каже, робить лише за великі гроші, бо витрачає години на виготовлення власних зліпків із гіпсу.

Це досить важко, і це кошмар, коли його знімають, але це такі хороші гроші! Я навіть маю милиці, щоб доповнювати образ,

– розповідає Хлоя.

Попри непросту діяльність дівчина зауважує, що не хотіла б змінити її. Вона переконана, що ніколи не заробила б подібні гроші на звичайній роботі.