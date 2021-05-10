Про цей несподіваний випадок із свого життя розповіла блогерка serenakerrigan у тіктоці. Історія вийшла настільки приголомшливою, що її відео вже набрало понад 6 мільйонів переглядів!

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Серена вже збиралася лягати спати, як її хлопець вирішив поспілкуватися перед сном. Він відправив дівчині фотографію свого ліжка і написав, що сумує. Але бойфренд навіть не усвідомлював, яку фатальну помилку він зробив.

Хлопець не розібрався у функціоналі тіктоку: замість звичайної фотографії він відправив їй Live Photo, яке можна переглянути як коротеньке відео на 1-2 секунди. Саме ця помилка завершила їхні стосунки.

Що було спочатку на фотографії / Скриншот тікток serenakerrigan

Спершу Серена побачила фотографію ліжка. А вже через секунду там несподівано з’явилася незнайомка. Блогерка зрозуміла – це кінець.

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В кадр потрапила незнайомка / Скриншот тікток serenakerrigan

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Ось повне відео, яке записала блогерка.

Підписники підтримали Серену: вони були шоковані через такий вчинок хлопця.