Об этом неожиданном случае из своей жизни рассказала блогерша serenakerrigan в тиктоке. История получилась настолько потрясающей, что ее видео уже набрало более 6 миллионов просмотров!

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Серена уже собиралась ложиться спать, как ее парень решил пообщаться перед сном. Он отправил девушке фотографию своей кровати и написал, что скучает. Но бойфренд даже не осознавал, какую роковую ошибку он сделал.

Парень не разобрался в функционале тиктока: вместо обычной фотографии он отправил ей Live Photo, которое можно посмотреть как коротенькое видео на 1-2 секунды. Именно эта ошибка завершила их отношения.

Что было сначала на фотографии / Скриншот тикток serenakerrigan

Сначала Серена увидела фотографию кровати. А уже через секунду там неожиданно появилась незнакомка. Блогерша поняла – это конец.

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В кадр попала незнакомка / Скриншот тикток serenakerrigan

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Вот полное видео, которое записала блогерша.

Читатели поддержали Серену: они были шокированы из-за такого поступка парня.