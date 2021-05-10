Об этом неожиданном случае из своей жизни рассказала блогерша serenakerrigan в тиктоке. История получилась настолько потрясающей, что ее видео уже набрало более 6 миллионов просмотров!
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Серена уже собиралась ложиться спать, как ее парень решил пообщаться перед сном. Он отправил девушке фотографию своей кровати и написал, что скучает. Но бойфренд даже не осознавал, какую роковую ошибку он сделал.
Парень не разобрался в функционале тиктока: вместо обычной фотографии он отправил ей Live Photo, которое можно посмотреть как коротенькое видео на 1-2 секунды. Именно эта ошибка завершила их отношения.
Что было сначала на фотографии / Скриншот тикток serenakerrigan
Сначала Серена увидела фотографию кровати. А уже через секунду там неожиданно появилась незнакомка. Блогерша поняла – это конец.
В кадр попала незнакомка / Скриншот тикток serenakerrigan
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Вот полное видео, которое записала блогерша.
Читатели поддержали Серену: они были шокированы из-за такого поступка парня.
- Моя челюсть упала быстрее, чем эта девушка на его кровать.
- Всегда. Смотрите. На. Live. Photo.
- Если сохранить фото в галерею, то можно увидеть геолокацию и узнать, где оно было сделано.