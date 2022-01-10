Щоправда, вона миттєво про це пошкодувала. Жінка роздратувала незнайомку, яка якраз проходила повз її будинок. Та досить жорстко відреагувала.

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"Чудове" привітання

Для багатьох людей освідчення – один із найособливіших моментів, який точно запам’ятається на все життя. Але інколи все може піти не за планом, як у випадку з 24-річною Бейлі Кенворті. Вона приїхала напередодні Нового року до Нью-Йорку разом із коханим Мігелем та його друзями. Під час відпочинку хлопчина несподівано зробив пропозицію.

24-річна Бейлі Кенворті / Скриншот тікток baykenz

Дівчина не розповіла, як саме Мігель все організував. Але очевидно, що вона була справді щасливою. На початку відео Бейлі викрикнула з вікна свою радісну новину.

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Я заручилася, Нью-Йорк! – сказала дівчина.

Буквально через мить незнайомка жорстко відповіла: "Стули пельку". На таку реакцію дівчина не очікувала, що можна побачити по її обличчю.

Відео дивіться нижче

Ролик добряче потішив користувачів тіктоку. Його опублікували 28 грудня: станом на зараз відео набрало понад 2,8 мільйона переглядів. Серед коментарів:

Це можна перекласти як: "Вітаю, сестричко!".

Нью-Йорк завжди знайде спосіб, як швидко когось принизити.

Багато людей сміялися, що Бейлі повторила сцену із серіалу "Друзі", коли Чендлер освідчився Моніці. Але тоді все закінчилось позитивно.