Правда, она мгновенно пожалела об этом. Женщина разозлила незнакомку, которая как раз проходила мимо ее дома. Та довольно жестко отреагировала.

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"Прекрасное" поздравление

Для многих людей предложение – один из самых особенных моментов, который точно запомнится на всю жизнь. Но иногда все может пойти не по плану, как в случае с 24-летней Бейли Кенворти. Она приехала в канун Нового года в Нью-Йорк вместе с любимым Мигелем и его друзьями. Во время отдыха парнишка неожиданно сделал предложение.

24-летняя Бейли Кенворти / Скриншот тикток baykenz

Девушка не рассказала, как именно Мигель все организовал. Но очевидно, что она была действительно счастлива. В начале видео Бейли выкрикнула из окна свою радостную новость.

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Я обручилась, Нью-Йорк! – сказала девушка.

Буквально через мгновение незнакомка жестко ответила: "Закрой рот". Такой реакции девушка не ожидала, что можно увидеть по ее лицу.

Видео смотрите ниже

Ролик изрядно порадовал пользователей тиктока. Его опубликовали 28 декабря: ctqxfc видео набрало более 2,8 миллиона просмотров. Среди комментариев:

Это можно перевести как: "Поздравляю, сестренка!".

Нью-Йорк всегда найдет способ, как быстро кого-то унизить.

Многие смеялись, что Бейли повторила сцену из сериала "Друзья", когда Чендлер сделал предложение Монике. Но тогда все кончилось положительно.