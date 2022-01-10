Дівчина кричала з вікна, що їй освідчилися: реакція незнайомки насмішила людей
Джерело:тікток baykenz
Жінки часто не стримують емоцій під час освідчення: хтось заливається сльозами, а дехто взагалі не може сказати й слова. А одна американка так втішилася, що аж кричала з вікна.
Щоправда, вона миттєво про це пошкодувала. Жінка роздратувала незнайомку, яка якраз проходила повз її будинок. Та досить жорстко відреагувала.
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"Чудове" привітання
Для багатьох людей освідчення – один із найособливіших моментів, який точно запам’ятається на все життя. Але інколи все може піти не за планом, як у випадку з 24-річною Бейлі Кенворті. Вона приїхала напередодні Нового року до Нью-Йорку разом із коханим Мігелем та його друзями. Під час відпочинку хлопчина несподівано зробив пропозицію.
24-річна Бейлі Кенворті / Скриншот тікток baykenz
Дівчина не розповіла, як саме Мігель все організував. Але очевидно, що вона була справді щасливою. На початку відео Бейлі викрикнула з вікна свою радісну новину.Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.
Я заручилася, Нью-Йорк! – сказала дівчина.
Буквально через мить незнайомка жорстко відповіла: "Стули пельку". На таку реакцію дівчина не очікувала, що можна побачити по її обличчю.
Відео дивіться нижче
Ролик добряче потішив користувачів тіктоку. Його опублікували 28 грудня: станом на зараз відео набрало понад 2,8 мільйона переглядів. Серед коментарів:
- Це можна перекласти як: "Вітаю, сестричко!".
- Нью-Йорк завжди знайде спосіб, як швидко когось принизити.
Багато людей сміялися, що Бейлі повторила сцену із серіалу "Друзі", коли Чендлер освідчився Моніці. Але тоді все закінчилось позитивно.