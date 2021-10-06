Свою прикру історію 25-річна американка Сем розповіла у тіктоці imtoooldtobeonthis. Відео переглянули понад вісім мільйонів разів, однак наразі воно недоступне.

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Під час побачення Сем відчувала, що їй дуже некомфортно у цих шортах. Однак вона вирішила не звертати на це увагу і просто насолоджуватися побаченням із приємним хлопцем. Та згодом у неї почалися проблеми.

Наступного дня я почала себе погано почувати, але не на всі 100%. Ще вночі я зауважила, що в мене велика гуля в місці, де мене натирало. З часом вона починала все більше боліти й пульсувати, – розповідає дівчина.

Шорти, в яких гуляла Сем / Скриншот тікток imtoooldtobeonthis

Сем одразу пішла до лікарів, щоб перевіритись на шкірну інфекцію. Однак було трішки пізно: в неї почався септичний шок. Дівчина важко дихала, не могла ходити – все тіло дуже боліло.

Медики помістили Сем у відділення інтенсивної терапії й збиралися видаляти частину сідниць, в якій була інфекція. Але через чотири дні ситуація покращилася.

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Я змогла одужати й уникнути операції. Згодом мене відправили в реанімацію на три дні, після чого я поїхала додому… Через місяць інфекція повернулася, але нам вдалося позбутися її за допомогою медикаментів, – згадує блогерка.

Хоч Сем постраждала через незручні шорти, але вона була дуже задоволена побаченням. З того часу минуло три роки, й дівчина досі зустрічається з цим хлопцем. Але тепер вона носить лише зручний одяг.