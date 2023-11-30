Софія пояснює своє рішення вартістю оренди житла у Нью-Джерсі. Річ у тім, що за останні роки вартість оренди помешкання у Нью-Джерсі суттєво зросла.

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Скільки дівчина витрачає на дорогу до офісу

Попри 5-денний робочий тиждень Софія більшість часу працює вдома, але 1 раз на тиждень вона повинна бути обов'язково в офісі. Перш ніж влаштуватися на роботу, дівчина підрахувала скільки коштів доведеться витрачати у разі переїзду в Нью-Джерсі і скільки, залишаючись у Південній Кароліні – за 1 100 кілометрів від офісу. З'ясувалось, що другий варіант суттєво вигідніший.

Від мене потрібно перебувати в офісі в Нью-Джерсі один день на тиждень, тому замість того, щоб поселитися біля мого офісу, я живу зі своєю сім'єю в Південній Кароліні і дістаюся роботи літаком. Мій рейс о 6:30 ранку. Одна з моїх улюблених частин моїх поїздок на роботу - це можливість побачити схід сонця з вікна літака, це просто чудово,

– розповіла Софія.

О 8 ранку літак приземляється у Нью-Джерсі. Далі дорога на таксі до офісу, яка займає 45 хвилин. Таким чином о 9:00 дівчина уже на робочому місці.

За словами Софії, якщо бронювати квитки за 3 – 4 тижні до поїздки, то один виїзд до офісу обходиться їй у 200 доларів – 100 на квитки в обидва боки і ще 100 на таксі. Дівчина стверджує, що на одну тільки оренду житла треба було б витратити більше.

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник нижньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.