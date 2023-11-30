Новим образом телеведуча поділилася у своїх соцмережах. Прихильників неабияк здивував рудий колір її волосся, пише 24 Канал.

Цікаво Леся Нікітюк зробила зачіску у стилі Мерилін Монро: неймовірні фото

Як тепер виглядає телеведуча

Леся Нікітюк похвалилась новим образом, у якому вона постала схожою на Роксолану – рудоволосою красунею. Символічно, що відеоряд супроводжував саундтрек з турецького серіалу "Величне століття".

Як тепер виглядає Леся Нікітюк: дивіться відео

Ймовірно, такий образ Леся Нікітюк підготувала для зйомок. У дописі вона заінтригувала своїх фанів.

Роксолеся. Сучасне століття. Скоро…

Це не перше перевтілення телеведучої. Нещодавно вона здивувала прихильників зачіскою в стилі легендарної Мерилін Монро і викликала захват у користувачів мережі.

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