Новим образом телеведуча поділилася у своїх соцмережах. Прихильників неабияк здивував рудий колір її волосся, пише 24 Канал.
Цікаво Леся Нікітюк зробила зачіску у стилі Мерилін Монро: неймовірні фото
Як тепер виглядає телеведуча
Леся Нікітюк похвалилась новим образом, у якому вона постала схожою на Роксолану – рудоволосою красунею. Символічно, що відеоряд супроводжував саундтрек з турецького серіалу "Величне століття".
Як тепер виглядає Леся Нікітюк: дивіться відео
Ймовірно, такий образ Леся Нікітюк підготувала для зйомок. У дописі вона заінтригувала своїх фанів.
Роксолеся. Сучасне століття. Скоро…
Це не перше перевтілення телеведучої. Нещодавно вона здивувала прихильників зачіскою в стилі легендарної Мерилін Монро і викликала захват у користувачів мережі.