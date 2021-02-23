Сербська художниця Саня Янковіч перевертає наше звичне уявлення про вино. Вона використовує його для малювання – таких цікавих картин ви ще не бачили.

Дівчина зображає як персонажів із популярних фільмів серіалів, так і знаменитих особистостей. На картинах – унікальні портрети Дейєнеріс із "Гри престолів", сцени із фільму "Інтерстеллар" і навіть Мерилін Монро з Моною Лізою. Тут немає фарб – лише якісне вино.

Цікаво Мейкап у вигляді картин Далі та Матісса: дівчина створює фантастичний макіяж – фото

Свої перші картини дівчина намалювала у 2015 році. Ідея виникла після одного кумедного випадку.

Я народилася у відомому виноробному регіоні Срем. Тому вино для нас – дуже звична справа. Під час однієї із дегустацій стався казус – червоне вино пролилося на білу скатертину. Це мене дуже зацікавило! Я уявила ці темно-червоні плями на звичайному папері. Після кількох успішних експериментів все закрутилося далі, – розповідає художниця.

Вино – досить складний матеріал для малювання. Після довгого контакту із повітрям, сонцем та вологою відтінки починають змінюватися. Однак допомагає звичайний лак – картина стає більш довговічною.

Цікаво Художник малює портрети зірок олівцем – їх не відрізниш від фотографії: неймовірні світлини

Дівчина уникає дешевих вин, адже вони залишають невеликі кристалики цукру. Для своїх картин вона використовує Каберне та Піно Нуар. Перше дає теплі червоні пігменти, друге – прохолодний пурпурний відтінок.

Неймовірні виноробні, вражаючі факти про вино та практичні поради – дізнавайтесь про найцікавіші новинки у світі вина та поповнюйте свою винну колекцію в інтернет-магазині SHABO.

Малювання вином – це приємне хобі для Сані Янковіч, яке стало дуже корисним. За останні роки дівчина побувала на багатьох винних конференціях та майстер-класах в Японії, ОАЕ та інших країнах світу. А серед клієнтів – надзвичайно багато американців.