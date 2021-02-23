Сербская художница Саня Янкович переворачивает наше привычное представление о вине. Она использует его для рисования – таких интересных картин вы еще не видели.

Девушка изображает как персонажей из популярных фильмов сериалов, так и знаменитых личностей. На картинах – уникальные портреты Дейенерис с "Игры престолов", сцены из фильма "Интерстеллар" и даже Мэрилин Монро с Моной Лизой. Здесь нет красок – только качественное вино.

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Свои первые картины девушка нарисовала в 2015 году. Идея возникла после одного смешного случая.

Я родилась в известном винодельческом регионе Срем. Вино для нас – очень обычное дело. Во время одной из дегустаций произошел казус – красное вино пролилось на белую скатерть. Это меня очень заинтересовало! Я представила эти темно-красные пятна на обычной бумаге. После нескольких успешных экспериментов все закрутилось дальше, – рассказывает художница.

Вино – достаточно сложный материал для рисования. После долгого контакта с воздухом, солнцем и влагой оттенки начинают меняться. Однако помогает обычный лак – картина становится более долговечной.

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Девушка избегает дешевых вин, ведь они оставляют небольшие кристаллики сахара. Для своих картин она использует Каберне и Пино Нуар. Первое дает теплые красные пигменты, второе – прохладный пурпурный оттенок.

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Рисование вином – это приятное хобби для Сани Янкович, которое принесло ей много пользы. За последние годы девушка побывала на многих винных конференциях и мастер-классах в Японии, ОАЭ и других странах мира. А среди клиентов – очень много американцев.