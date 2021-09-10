Користувачка тікток під ніком kaliyyahhh виклала відео, на якому продавець у меблевому магазині пояснив, як саме перекладається її тату. Дівчина була одягнута у футболку, тож тату на руці міг побачити кожен.

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Коли дівчина зайшла до магазину, продавець, який добре знає арабську мову, помітив її тату і сказав "Це не має ніякого сенсу". Спочатку дівчина виглядала збентеженою і навіть не погодилась з ним, попри те, що він – носій мови.

Вона спробувала посперечатись: "Можливо, воно задом наперед". Проте чоловік спокійно пояснив їй, що в арабській мові пишеться і читається все справа наліво, тому тут помилки точно не може бути. Побоювання дівчини з усмішкою підтвердили й інші продавці, які говорили арабською: "Так, це точно не має сенсу".

Що було написано на тату

Дівчина, очевидно, хотіла набити мудру фразу, яку десь почула: "Будь спокійним, а не розбитим". Проте вдало перекласти її арабською не вдалось. На відео видно, що поки продавець розбиває вщент її надії на правильне трактування напису, вона поглядає в телефон, де відкритий гугл-перекладач.

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Схоже, що саме ним відвідувачка користувалась, коли прийшла до тату-салону. Проте знавець арабської мови на відео сказав, що замість відомої фрази, арабською написана повна нісенітниця, яку можна перекласти приблизно як: "Будь спокійним, не рубай".

Відео стало вірусним і набрало понад 1,8 мільйона переглядів. А користувачі в коментарях посміялись з дівчини та ситуації, яка має стати наукої для всіх, хто хоче зробити собі тату:

"Ось чому я ніколи не наб'ю тату мовою, якої не знаю"

"Окей, вона не знає, що арабською все читається справа наліво, але має тату арабською?"

"Хтось із моїх знайомих зробив татуювання "танець і рух"китайською. Потім він дізнався, що там написано "тепла вода"

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Втім, попри таку невдачу, дівчина все ще любить своє татуювання. Про це вона розповіла у наступному відео. Вона та усі її друзі досі вважають цю фразу досить милою, яка має особливе значення для них.