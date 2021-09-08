Користувачка тікток під ніком @jaynedoee0 виклала відео, у якому зізналась, як їй вдається заробляти на власній квартирі. Вона цілий рік обманювала свого коханого.
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На початку відео дівчина розповіла, що вони вже цілий рік живуть в одній квартирі. Весь цей час її хлопець справно платив оренду. Навіть рахунки за комунальні послуги також оплачував її партнер. Кожна пара по-своєму розподіляє бюджет, тож, на перший погляд, тут нічого такого немає.
Проте далі дівчина пояснює: вона вже 5 років володіє квартирою, яку вони начебто орендують. Тобто весь цей рік хлопець платив гроші за оренду власній дівчині. Хитра бізнесвумен не тільки не витрачала кошти на житло, а ще й добряче заробляла.
Судячи із задоволеного вигляду користувачки тікток, вона неймовірно пишається таким вигадливим способом заощадити кошти. У підписі до відео вона запитала глядачів: "Як ви думаєте, він розсердиться, коли дізнається?". Однак не всі підписники дівчини похвалили її за цю ідею.
Думки користувачів розділились
Відео набрало вже понад 2,7 мільйона переглядів. Зізнання дівчини викликало палкі суперечки в коментарях щодо їх стосунків. Багатьом така бізнес-схема здалась занадто підлою, адже дівчина банально використовує свого хлопця:
- "Це неправильно. Ти просто використовуєш його. Бідний хлопець"
- "Це низько"
- "Ось чому я не почну жити з дівчиною, поки вона не візьме моє прізвище"
- "Зберігай сили на той випадок, коли карма тебе дожене"
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Інші ж не бачать у цьому нічого такого, адже усі витрати на квартиру дівчина покриває сама, та й потрібно завжди думати наперед:
- "Не бачу проблеми, йому все одно треба було б платити за оренду"
- "Ви справді думаєте, що вона всі гроші просто зберігає? Як ніби їй не потрібно платити іпотеку, страховку та податки"
- "Це вклад у майбутнє, якщо ви розійдетесь, своєрідна компенсація за час"