Користувачка тікток під ніком @jaynedoee0 виклала відео, у якому зізналась, як їй вдається заробляти на власній квартирі. Вона цілий рік обманювала свого коханого.

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На початку відео дівчина розповіла, що вони вже цілий рік живуть в одній квартирі. Весь цей час її хлопець справно платив оренду. Навіть рахунки за комунальні послуги також оплачував її партнер. Кожна пара по-своєму розподіляє бюджет, тож, на перший погляд, тут нічого такого немає.

Проте далі дівчина пояснює: вона вже 5 років володіє квартирою, яку вони начебто орендують. Тобто весь цей рік хлопець платив гроші за оренду власній дівчині. Хитра бізнесвумен не тільки не витрачала кошти на житло, а ще й добряче заробляла.

Судячи із задоволеного вигляду користувачки тікток, вона неймовірно пишається таким вигадливим способом заощадити кошти. У підписі до відео вона запитала глядачів: "Як ви думаєте, він розсердиться, коли дізнається?". Однак не всі підписники дівчини похвалили її за цю ідею.

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Думки користувачів розділились

Відео набрало вже понад 2,7 мільйона переглядів. Зізнання дівчини викликало палкі суперечки в коментарях щодо їх стосунків. Багатьом така бізнес-схема здалась занадто підлою, адже дівчина банально використовує свого хлопця:

"Це неправильно. Ти просто використовуєш його. Бідний хлопець"

"Це низько"

"Ось чому я не почну жити з дівчиною, поки вона не візьме моє прізвище"

"Зберігай сили на той випадок, коли карма тебе дожене"

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Інші ж не бачать у цьому нічого такого, адже усі витрати на квартиру дівчина покриває сама, та й потрібно завжди думати наперед: