Відео досить кумедного випадку клієнтка опублікувала у своєму тіктоці _jesshopehuse. Його переглянули понад 3,7 мільйона разів. Люди погодилися, що кур’єр зробила дійсно корисне зауваження.
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На початку відео можна побачити, як працівниця підходить до вхідних дверей клієнтки. Ні з того ні з сього вона починає співати.
Привіт, Дженніфер, сподіваюся, що в тебе чудовий понеділок. На твоєму домі немає ніяких табличок, де вказано номер будинку. І твій дім реально важко знайти. Це небезпечно, чесно. Що робити, якщо вам потрібна буде швидка, а медики погано знатимуть вашу місцину? Гарного дня! – наспівала працівниця доставки.
Авторка відео погодилася із такою несподіваною порадою від кур’єра. Вона пояснила, що недавно лиш переїхала і не звертала на це уваги. А варто було б! Так само вважають люди, які прокоментували відео:
- Я фельдшер на пенсії. Вона права на 100%. Поставте вказівники з номерами біля вашого будинку і на поштову скриньку. Або просто фарбою на бордюрі намалюйте.
- Не всі герої носять плащі! Прекрасний сервіс.