Видео довольно смешного случая клиентка опубликовала в своем тиктоке _jesshopehuse. Его посмотрели более 3,7 миллиона раз. Люди согласились, что курьер сделала действительно полезное замечание.
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В начале видео можно увидеть, как работница подходит к входной двери клиентки. Ни с того ни с сего она начинает петь.
Привет, Дженнифер, надеюсь, что у тебя замечательный понедельник. На твоем доме нет никаких табличек, где указан номер. И твой дом реально трудно найти. Это опасно, честно. Что делать, если вам нужна будет скорая, а медики не смогут сориентироваться на вашей местности? Хорошего дня! – напела работница доставки.
Автор видео согласилась с таким неожиданным советом от курьера. Она пояснила, что недавно только переехала и не обращала на это внимания. А стоило бы! Так же считают люди, которые прокомментировали видео:
- Я фельдшер на пенсии. Она права на 100%. Поставьте указатели с номерами возле вашего дома и на почтовый ящик. Или просто краской на бордюре нарисуйте.
- Не все герои носят плащи! Прекрасный сервис.