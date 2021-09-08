Пользовательница тикток под ником @ jaynedoee0 выложила видео, в котором призналась, как ей удается зарабатывать на собственной квартире. Она целый год обманывала своего возлюбленного.

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В начале видео девушка рассказала, что они уже целый год живут в одной квартире. Все это время ее парень исправно платил аренду. Даже счета за коммунальные услуги оплачивал ее партнер. Каждая пара по-своему распределяет бюджет, поэтому, на первый взгляд, здесь ничего такого нет.

Однако дальше девушка объясняет: она уже 5 лет владеет квартирой, которую они якобы арендуют. То есть весь этот год парень платил деньги за аренду собственной девушке. Хитрая бизнес-вумен не только не тратила средства на жилье, но и хорошо зарабатывала.

Судя по довольному виду пользовательницы тикток, она невероятно гордится таким причудливым способом сэкономить средства. В подписи к видео она спросила зрителей: "Как вы думаете, он рассердится, когда узнает?". Однако не все подписчики девушки похвалили ее за эту идею.

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Видео набрало уже более 2,7 миллиона просмотров. Признание девушки вызвало жаркие споры в комментариях насчет их отношений. Многим такая бизнес-схема показалась слишком подлой, ведь девушка банально использует своего парня:

"Это неправильно. Ты просто используешь его. Бедный парень"

"Это низко"

"Вот почему я не стану жить с девушкой, пока она не возьмет мою фамилию"

"Храни силы на тот случай, когда карма тебя догонит"

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Другие же не видят в этом ничего такого, ведь все расходы на квартиру девушка покрывает сама, и нужно всегда думать наперед: