Пользовательница тикток под ником @ jaynedoee0 выложила видео, в котором призналась, как ей удается зарабатывать на собственной квартире. Она целый год обманывала своего возлюбленного.
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В начале видео девушка рассказала, что они уже целый год живут в одной квартире. Все это время ее парень исправно платил аренду. Даже счета за коммунальные услуги оплачивал ее партнер. Каждая пара по-своему распределяет бюджет, поэтому, на первый взгляд, здесь ничего такого нет.
Однако дальше девушка объясняет: она уже 5 лет владеет квартирой, которую они якобы арендуют. То есть весь этот год парень платил деньги за аренду собственной девушке. Хитрая бизнес-вумен не только не тратила средства на жилье, но и хорошо зарабатывала.
Судя по довольному виду пользовательницы тикток, она невероятно гордится таким причудливым способом сэкономить средства. В подписи к видео она спросила зрителей: "Как вы думаете, он рассердится, когда узнает?". Однако не все подписчики девушки похвалили ее за эту идею.
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Видео набрало уже более 2,7 миллиона просмотров. Признание девушки вызвало жаркие споры в комментариях насчет их отношений. Многим такая бизнес-схема показалась слишком подлой, ведь девушка банально использует своего парня:
- "Это неправильно. Ты просто используешь его. Бедный парень"
- "Это низко"
- "Вот почему я не стану жить с девушкой, пока она не возьмет мою фамилию"
- "Храни силы на тот случай, когда карма тебя догонит"
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Другие же не видят в этом ничего такого, ведь все расходы на квартиру девушка покрывает сама, и нужно всегда думать наперед:
- "Не вижу проблемы, ему все равно нужно было бы платить за аренду"
- "Вы действительно думаете, что она все деньги просто хранит? Как будто ей не нужно платить ипотеку, страховку и налоги"
- "Это вклад в будущее, если вы разойдетесь, своеобразная компенсация за время"