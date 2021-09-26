Дівчина надто невдало помалювала брови: тепер вона не може змити фарбу
Джерело:тікток libbyanderson__
Британка спробувала самотужки намалювати свої брови, але трішки перестаралася. Вони стали настільки густими, що не кожен наважився б вийти у такому вигляді на вулицю.
Утім, дівчина на ім’я Ліббі не сильно розчарувалася через свій ляп. Вона поділилася курйозною ситуацією у своєму тіктоці libbyanderson __. Кілька днів – і відео вже побачили майже 100 тисяч людей. Нічогенько так прославилася!
Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show
Ліббі просто скористалася набором для фарбування брів. Все було б нормально, якби дівчина нанесла фарбу за контурами. Але ні. Вона не тільки намалювала брови, але ще й захопила шкіру навколо. Тепер вони схожі на якусь карикатуру.
Блогерка Ліббі / Скриншот тікток libbyanderson__
Але це була не єдина проблема. Фарба на бровах була настільки довго, що просто перестала стиратися. Дівчина спробувала це зробили, але темний відтінок так і залишився на її обличчі.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Утім, Ліббі все одно сильно не розчарувалася. Експеримент все ж вдався: вона отримала реально густі брови. Підписники дали Ліббі кілька порад, що робити в таких ситуаціях. Ось найпопулярніші коментарі:
- Розмаж вазелін навколо брів, тоді там не буде залишатися фарба.
- В мене була та ж сама помилка. Мені вдалося змити фарбу за допомогою міцелярної води та ватного диска.
- Це нормально. В мене таке стається кожного разу, коли фарбую брови.
- Не витирай сильно. В мене вже опіки від того, що я багато разів витирала фарбу для брів.