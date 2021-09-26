Дівчина надто невдало помалювала брови: тепер вона не може змити фарбу

Британка спробувала самотужки намалювати свої брови, але трішки перестаралася. Вони стали настільки густими, що не кожен наважився б вийти у такому вигляді на вулицю.

Утім, дівчина на ім’я Ліббі не сильно розчарувалася через свій ляп. Вона поділилася курйозною ситуацією у своєму тіктоці libbyanderson __. Кілька днів – і відео вже побачили майже 100 тисяч людей. Нічогенько так прославилася!

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Ліббі просто скористалася набором для фарбування брів. Все було б нормально, якби дівчина нанесла фарбу за контурами. Але ні. Вона не тільки намалювала брови, але ще й захопила шкіру навколо. Тепер вони схожі на якусь карикатуру.

Блогерка Ліббі / Скриншот тікток libbyanderson__

Але це була не єдина проблема. Фарба на бровах була настільки довго, що просто перестала стиратися. Дівчина спробувала це зробили, але темний відтінок так і залишився на її обличчі.

@libbyanderson__ when you accidentally leave the eye brow dye on too longoh no indeed ♬ Oh No - Kreepa

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Утім, Ліббі все одно сильно не розчарувалася. Експеримент все ж вдався: вона отримала реально густі брови. Підписники дали Ліббі кілька порад, що робити в таких ситуаціях. Ось найпопулярніші коментарі: