Впрочем, девушка по имени Либби не сильно разочаровалась через свой прокол. Она поделилась курьезной ситуацией в своем тиктоке libbyanderson __. Несколько дней – и видео уже увидели почти 100 тысяч людей. Неплохо так прославилась!
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Либби просто воспользовалась набором для окрашивания бровей. Все было бы нормально, если бы девушка нанесла краску по контурах. Но нет. Она не только накрасили брови, но еще и захватила кожу вокруг. Теперь они похожи на какую-то карикатуру.
Блогерша Либби / Скриншот тикток libbyanderson__
Но это была не единственная проблема. Краска на бровях была настолько долго, что просто перестала стираться. Девушка попыталась это сделать, но темный оттенок так и остался на ее лице.
Впрочем, Либби все равно сильно не разочаровалась. Эксперимент все же удался: получились реально густые брови. Подписчики Либби хорошо знают о таких неудачах. Они дали ей несколько советов. Вот самые популярные комментарии:
- Размажет вазелин вокруг бровей, тогда там не будет оставаться краска.
- У меня была та же ошибка. Мне удалось смыть краску с помощью мицеллярной воды и ватного диска.
- Это нормально. У меня такое происходит каждый раз, когда крашу брови.
- Не вытирайте сильно. У меня уже ожоги от того, что я много раз вытирала краску для бровей.