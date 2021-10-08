Дівчина не впізнала себе після крему для засмаги: вона позеленіла

Мешканка Шотландії хотіла зробити красиву штучну засмагу за допомогою крему. Зранку вона вжахнулася: її шкіра мала кумедний зелений відтінок як у Принцеси Фіони зі старого-доброго мультфільму "Шрек".

Ще ввечері 20-річна Керрі побачила, що з автозасмагою щось не те: трішки зелений відтінок було видно майже одразу. Вона подумала, що так має бути, і продовжила намазувати себе кремом.

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"Коли я користувалася ним, то зауважила, що він трішки зеленуватий. Все ж таки я намазала два шари на обличчя і залишила все на цілу ніч. Вперше я побачила зелений колір ще на камері телефону вночі. Я тоді трішки здивувалася", – розповідає Керрі.

Результат автозасмаги / Скриншот тікток kerryannemcrobb

Дівчина підозрює, що все через протермінований крем. Під час вагітності вона взагалі перестала користуватися ним. А нещодавно вперше після довгої перерви вирішила знову потішити себе бронзовим відтінком шкір, адже вона у неї досить бліда.

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Керрі дуже розвеселила ця кумедна невдача: вона показала, як змінилась її шкіра у своєму тіктоці kerryannemcrobb. На щастя, зранку дівчина успішно все змила.

Я показала засмагу своїм друзям, їм сподобалося. Схожа на Шрека, але мені хотілося б думати, що я Принцеса Фіона, – жартує Керрі.