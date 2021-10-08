Еще вечером 20-летняя Керри увидела, что с автозагаром что-то не то: незначительный зеленый оттенок был виден почти сразу. Она подумала, что так должно быть, и продолжила намазывать себя кремом.

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"Когда я пользовалась им, то заметила, что он был немного зеленоватым. Все же я намазала два слоя на лицо и оставила все на целую ночь. Впервые я увидела зеленый цвет еще в камере телефона ночью. Я тогда немного удивилась", – рассказывает Керри.

Результат автозагара / Скриншот тикток kerryannemcrobb

Девушка подозревает, что все из-за просроченного крема. Во время беременности она вообще перестала им пользоваться. А недавно впервые после долгого перерыва решила вновь порадовать себя бронзовым оттенком кожи, ведь она у нее довольно бледная.

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Керри очень развеселила эта забавная неудача: она показала, как изменилась ее кожа в своем тиктоке kerryannemcrobb. К счастью, утром девушка успешно все смыла.

Я показала загар своим друзьям, им понравилось. Похожа на Шрека, но мне хотелось бы думать, что я Принцесса Фиона, – шутит Керри.