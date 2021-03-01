Дівчина одягається в обгортки з-під фастфуду: стильні фото

Американка придумала найбюджетніший спосіб виглядати модно і сучасно. Вона створює оригінальний одяг зі звичайного сміття: обгорток з-під фастфуду, вермішелі та навіть чіпсів.

Приклади своїх робіт Путрі публікує в Інстаграмі під ніком putrisamboda. На перший погляд важко зрозуміти, що перед вами одяг, який переробили із побутових відходів. Все виглядає надзвичайно стильно.

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Одна з останніх робіт дівчини – водонепроникна курточка із вермішелі швидкого приготування. Всередині вона утеплена додатковою тканиною.

Ще один цікавий приклад – курточка із "міцних" пакетів, які можна купити в супермаркеті. Дивовижно, але кілька десятків людей написали у коментарях, що готові її придбати.

Серед інших робіт талановитої дівчини – капелюхи, тапочки, сумочки, спідниці і навіть шорти із упаковок відомих брендів.

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Дівчина займається апсайклінгом. Це – творче перетворення відходів у побутові вироби, аксесуари, одяг тощо. Основна перевага – не потрібно витрачати гроші на переробку сміття.

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За словами Путрі, вона не навчалася на дизайнера одягу, а просто самотужки експериментувала. Всі речі дівчина шиє самотужки.

Останнім часом Путрі почала задумуватися над випуском власної колекції. Адже її підписники готові поповнити свій гардероб такими оригінальними речами.