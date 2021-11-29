Дівчина почувалась дуже засмученою, адже накрила стіл та задекорувала приміщення. Вона зателефонувала своєму хлопцеві, і він зміг виправити ситуацію.

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Ніхто не прийшов на вечірку

Молодий чоловік опублікував у своєму тіктоці сумне відео, де його дівчина сидить сама за святковим столом, адже всі її друзі проігнорували запрошення і не прийшли на вечірку. Спершу вона думала, що вони спізнюються, але коли минуло 3 години, дівчина зрозуміла, що ніхто не прийде.

Моя дівчина була дуже захоплена святкуванням першого Дня друзів. Але ніхто не прийшов. Вона прикрасила все приміщення і приготувала стільки їжі. Я намагаюся її підняти настрій, але нічого не виходить,

– написав хлопець.



Ніхто не прийшов на вечірку / Скриншот з відео

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Відео переглянуло 15 мільйонів користувачів, а у коментарях багато хто пропонував дівчині стати її новим другом.

"Ні дзвінка, ні показу? Пані, це не ваші друзі".

"Куди мені подати заявку, щоб бути її другом?!".

"Я пам'ятаю, як проводила День друзів. Я зупинилась, бо зрозуміла, що єдиний, хто докладає зусиль, – це я".

Вже у наступному відео хлопець зміг потішити гарними новинами про те, що йому вдалось врятувати вечір дівчини, і вони все ж змогли весело провести час.

Вона зателефонувала мені і розповіла, що трапилося, тож я пішов до неї додому. По дорозі я зателефонував своїм друзям,

– ділиться хлопець.

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На щастя, друзі хлопця із задоволенням підтримали ідею відсвяткувати День друзів і врятувати вечірку, яку організувала дівчина. Всі вони прийшли з гарним настроєм та подарунками, тож свято було вдалим.