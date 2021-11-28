Дівчина була розчарована як упакуванням, так і якістю одягу. Користувачі підтримали її у коментарях.
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Невдала покупка вартістю 130 доларів
Хлоя вирішила дослідити преміум одяг і замовила в інтернет-магазині PLT Premium спідницю за 50 доларів та топ, який коштував 80 доларів. Коли його доставили додому, вона була розчарована. Дівчину здивувало, що її костюм доставили у дешевому упакуванні, адже дорогі бренди зазвичай мають відповідне упакування товарів.
Дешеве упакування і низька якість / Скриншот з відео
Вона відзначила, що колір їй до вподоби, проте якість геть не відповідає ціні.
Воно точно не коштує 98 фунтів стерлінгів,
– обурюється дівчина.
До того ж Хлоя відзначила, що розмір їй також не підійшов: топ був замалим, а спідниця була занадто широкою у стегнах.
Справді, майже 100 фунтів стерлінгів? Топ дійсно хорошої якості, але він не вартує 60 фунтів стерлінгів. Так, PLT Premium, не варте того,
– повідомляє Хлоя.
Дівчина не оцінила костюм / Скриншот з відео
Відео у тіктоці швидко набрало 27 тисяч лайків та чимало коментарів. Користувачі відзначили, що вбрання дійсно не вартує таких грошей:
- "Ви виглядаєте вогненно, але вбрання ні".
- "Повертай, це точно не вартує своїх грошей".
- "Я відчуваю, що ви бачите, що спідниця виглядає трохи дешево".