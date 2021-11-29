Дівчина організувала вечірку, але ніхто не прийшов: її хлопець все виправив
Джерело:Indy100
Дівчина влаштувала вечірку у себе вдома до Дня друзів та запросила туди своїх близьких. Проте ніхто не прийшов.
Дівчина почувалась дуже засмученою, адже накрила стіл та задекорувала приміщення. Вона зателефонувала своєму хлопцеві, і він зміг виправити ситуацію.
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Ніхто не прийшов на вечірку
Молодий чоловік опублікував у своєму тіктоці сумне відео, де його дівчина сидить сама за святковим столом, адже всі її друзі проігнорували запрошення і не прийшли на вечірку. Спершу вона думала, що вони спізнюються, але коли минуло 3 години, дівчина зрозуміла, що ніхто не прийде.
Моя дівчина була дуже захоплена святкуванням першого Дня друзів. Але ніхто не прийшов. Вона прикрасила все приміщення і приготувала стільки їжі. Я намагаюся її підняти настрій, але нічого не виходить,
– написав хлопець.
Ніхто не прийшов на вечірку / Скриншот з відео
Відео переглянуло 15 мільйонів користувачів, а у коментарях багато хто пропонував дівчині стати її новим другом.
- "Ні дзвінка, ні показу? Пані, це не ваші друзі".
- "Куди мені подати заявку, щоб бути її другом?!".
- "Я пам'ятаю, як проводила День друзів. Я зупинилась, бо зрозуміла, що єдиний, хто докладає зусиль, – це я".
Вже у наступному відео хлопець зміг потішити гарними новинами про те, що йому вдалось врятувати вечір дівчини, і вони все ж змогли весело провести час.
Вона зателефонувала мені і розповіла, що трапилося, тож я пішов до неї додому. По дорозі я зателефонував своїм друзям,
– ділиться хлопець.
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На щастя, друзі хлопця із задоволенням підтримали ідею відсвяткувати День друзів і врятувати вечірку, яку організувала дівчина. Всі вони прийшли з гарним настроєм та подарунками, тож свято було вдалим.