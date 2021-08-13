Дівчина під ніком cucumberskinlinguine раз за разом "підриває" тікток дуже дивними десертами. Останнє відео із тортиком у вигляді сирої курочки набрало понад 6 мільйонів переглядів. Ось, як вона його готувала.

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Чому вона вирішила його приготувати – ніхто так і не дізнався. Дівчина вважає, що це бридко, але геніально.

Я збираюся приготувати торт у вигляді сирої курочки. Не думаю, що хтось захоче скуштувати хоча б шматочок. Іноді моя геніальність мене лякає, – написала cucumberskinlinguine.

Хтозна, як дівчина здогадалася спекти такий тортик. Але погодьтеся, хоч вони й дивно виглядають, але у цьому є своя краса. Та поїхали далі: ось десерт у вигляді голуба. На жаль, він попав під автомобіль.

Що може виглядати ще дивніше? Мабуть, нічого. Окрім яблука, яке дівчина замаскувала під апельсин за допомогою мастики. Воно дійсно дуже реалістично виглядає.

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