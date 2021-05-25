Дівчина перетворила старе горище у кімнату мрії: дивовижна трансформація

Хто у дитинстві не мріяв про затишний будиночок на дереві? Британка втілила свою дитячу фантазію у реальність. Вона доводить, що будь-який простір, навіть найтемніший і захаращений, можна перетворити на затишний куточок.

У березні цього року Шарлотта Вайолетт вирішила, що темне й брудне горище у будинку не повинне стояти порожнім, адже це чудове місце для майбутньої кімнати відпочинку. Хоча з першого погляду й не скажеш. Кілька місяців вона в реальному часі показувала у TikTok процес трансформації горища своїми руками й назбирала понад 380 тисяч прихильників!

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Дівчина займалась ремонтом не сама – їй допомагав наречений. У відео вона розповідала, що саме вони змінили, які матеріали та обладнання використовували та звідки брали натхнення. Отож, не потрібно бути професійним дизайнером, щоб перетворити старе горище на стильний і зручний простір своєї мрії.

Для початку потрібно було підготувати кімнату. Парі довелось добряче попрацювати, щоб вичистити простір: прибрати пилюку, бруд і павутиння та розібрати усі старі речі. Щоб кімната виглядала просторішою, вони утеплили та обшили зсередини стіни світлими дерев'яними панелями та поклали світло-коричневу підлогу.

Так горище виглядало з самого початку / Фото TikTok

Кімната після прибирання та обшивки / Фото TikTok

Щоб їх кімната була більше схожою на будиночок на дереві, Шарлотта та її наречений прикріпили під стелею біля вікна велику сітку, на кшталт гамака, на якій можна лежати й відпочивати. Таке саме імпровізоване "ліжко" вони зробили й для свого домашнього улюбленця, з яким не розлучаються.

Виглядає як справжнє ліжко / Фото TikTok

Знайшлося місце і для котика / Фото TikTok

Додатковий оригінальний елемент житла на горищі – масивна дерев'яна гойдалка на грубих канатах, яку вони так само прикріпили на карабінах до стелі. Вона зроблена з великого шматка тисового дерева.

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Гойдалку зробили з тису / Фото TikTok

І ще одна мрія закоханої пари – проєктор, на якому можна дивитись фільми. Вони встановили його навпроти найбільшої стіни, і тепер Шарлотта і її наречений можуть проводити теплі вечори з улюбленими кінострічками. Кінцевий результат – ніби картинка у пінтересті, яку всі собі зберігають!

Фільм можна дивитись і з "ліжка" / Фото TikTok

Наприкінці Шарлотта додала трохи декору, щоб приміщення виглядало більш домашнім та затишним: м'які пуфи й подушки, позолочені деталі, світильники у формі листя і, звісно, багато-багато зелені! Усі ці елементи були натхненні природою.

Оригінальний декор у кімнаті / Фото TikTok

На відео можна роздивитись кінцевий результат детальніше. Підписники так довго чекали, якою вийде кімната, що відео набрало понад 900 тисяч переглядів!

В коментарях Шарлотта додала, що вони з коханим не планують на цьому зупинятись. Вони хотіли б втілити у життя й інші свої мрії: побудувати невеличку бібліотеку, зробити будиночок зі старого фургону, а також – великі дерев'яні сходи, які вели б на горище.