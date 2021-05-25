В марте этого года Шарлотта Вайолетт решила, что темный и грязный чердак в доме не должен стоять пустым, ведь это прекрасное место для будущей комнаты отдыха. Хотя на первый взгляд и не скажешь. Несколько месяцев она в реальном времени показывала в TikTok процесс трансформации чердака своими руками и собрала более 380 тысяч поклонников!
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Девушка занималась ремонтом не сама – ей помогал жених. В видео она рассказывала, что именно они изменили, какие материалы и оборудование использовали и откуда брали вдохновение. Поэтому не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы превратить старый чердак в стильное и удобное пространство своей мечты.
Для начала нужно было подготовить комнату. Паре пришлось изрядно потрудиться, чтобы очистить пространство: убрать пыль, грязь и паутину и разобрать все старые вещи. Чтобы комната выглядела просторнее, они утеплили и обшили изнутри стены светлыми деревянными панелями и положили светло-коричневый пол.
Так чердак выглядел изначально / Фото TikTok
Комната после уборки и обшивки / Фото TikTok
Чтобы их комната была больше похожа на домик на дереве, Шарлотта и ее жених прикрепили под потолком у окна крупную сетку, вроде гамака, на которой можно лежать и отдыхать. Такую же импровизированную "кровать" они сделали и для своего домашнего любимца, с которым не расстаются.
Выглядит как настоящая кровать / Фото TikTok
Нашлось место и для котика / Фото TikTok
Дополнительный оригинальный элемент жилья на чердаке – массивные деревянные качели на грубых канатах, которые они так же прикрепили на карабинах к потолку. Они сделана из большого куска тисового дерева.
Качели сделали из тиса / Фото TikTok
И еще одна мечта влюбленной пары – проектор, на котором можно смотреть фильмы. Они установили его напротив самой большой стены, и теперь Шарлотта и ее жених могут проводить теплые вечера с любимыми кинолентами. Конечный результат – как картинка в пинтересте, которую все себе сохраняют!
Фильм можно смотреть и с "кровати" / Фото TikTok
В конце Шарлотта добавила немного декора, чтобы помещение выглядело более домашним и уютным: мягкие пуфы и подушки, позолоченные детали, светильники в форме листьев и, конечно, много-много зелени! Все эти элементы были вдохновлены природой.
Оригинальный декор в комнате / Фото TikTok
На видео можно рассмотреть конечный результат подробнее. Читатели так долго ждали, какой получится комната, что видео набрало более 900 тысяч просмотров!
В комментариях Шарлотта добавила, что они с любимым не планируют на этом останавливаться. Они хотели бы воплотить в жизнь и другие свои мечты: построить небольшую библиотеку, сделать домик из старого фургона, а также – большую деревянную лестницу, которая вела бы на чердак.