Дівчина несподівано почала народжувати в туалеті: вона не знала, що вагітна

15-річна британка була у повному ступорі, коли в неї почалися роди під час походу в туалет в себе вдома. У дівчини не припинялася регулярна менструація, а тест на вагітність був негативним.

Зараз Алексіс Квін 19 років. Вона розповіла про несподівану вагітність у своєму тіктоці alexisqueen.x. Серію відео переглянули понад 8 мільйонів разів! У дівчини фактично не було жодних симптомів.

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Моя мама якось згадала, що в неї була печія, коли вона була вагітна мною. Зрозумівши, що і в мене невелика печія, я зробила тест на вагітність під час шкільних канікул. Тест був негативним, симптомів ніяких. Та й у мене регулярно були місячні. Тому я пішла до школи (на початку вересня, – Life 24), – згадує Алексіс.

Безсонна ніч та "сюрприз" в туалеті

Перший день в школі минув прекрасно – Алексіс чудово себе почувала. Але-от вдома почалися проблеми: вона цілу ніч не могла заснути через сильний біль в спині. О шостій ранку дівчина сказала про це батькам, але ті подумали, що дочка просто хоче прогуляти школу. Далі почалася справжня "фантастика".

Я пішла в туалет перед тим, як йти до школи, і відчула, що мені потрібно тужитися. Я крикнула про це мамі й сказала, що, здається, народжую. Мама попросила мене спуститися вниз і глянула під спідницю. Вона була шокована, коли побачила там голову, – розповідає Алексіс.

Алексіс з чоловіком та сином / Скриншот тікток alexisqueen.x

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Зрештою, роди приймала уся сім’я разом із тіткою, яка теж в той день ночувала у них вдома. Під час останнього поштовху приїхали лікарі: вони вже побачили малюка, який успішно народився. Згодом усі поїхали до пологового відділення. На щастя, хлопчик був абсолютно здоровим, а хлопець Алексіс підтримав її.

Першу частину розповіді від Алексіс можете переглянути нижче. Наступні частини – у її тіктоці

Чи справді буває вагітність без симптомів

Дивовижно, але так. За даними професорки акушерства в Університеті Стерлінга Гелен Чейне, які вона надала у розмові із BBC, у Великій Британії близько 300 жінок мають так звану безсимптомну вагітність. Одна з причин, чому це відбувається, – стрес. Однак цей стан досі вивчають.